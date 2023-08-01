Wildberries и Узбекистан расширят сотрудничество

Для узбекского бизнеса расширятся возможности для работы с Wildberries и экспорта товаров. Меморандум о сотрудничестве подписан правительством Узбекистана и руководством Wildberries.

Правительство Узбекистана и онлайн-платформа Wildberries договорились о сотрудничестве. Соответствующий меморандум подписали министерство инвестиций, промышленности и торговли РУ и маркетплейс.

Согласно документы, стороны условились заняться расширением присутствия на Wildberries узбекских предпринимателей, развитием экспортного потенциала местных товаров. Также в планах поддержка бизнеса женщин-предпринимателей, организация образовательных мероприятий и семинары для бизнесменом, работы по ликвидации барьеров, мешающих росту онлайн-торговли.

Меморандум призван помочь продвижению товаров из Узбекистана на международном рынке и росту числа местных бизнесменов, которые работают с Wildberries.