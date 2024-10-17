Россельхознадзор уничтожил 1,3 тонны томатов из Узбекистана

Вторая с начала октября партия томатов из Узбекистана уничтожена в России из-за выявленного патогена. Россельхознадзор в Екатеринбурге оградил россиян от зараженных томатов.

Прибывшие в Екатеринбург из Узбекистана томаты не прошли проверку - 1,3 тонны зараженных плодов было принято решение уничтожить.

Груз прибыл в Екатеринбург автотранспортом 25 октября и был направлен на склад временного хранения. В ходе проверки партия томатов была забракована из-за выявленного патогена.

"По результатам карантинного фитосанитарного контроля в плодах выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата"

– Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Зараженные томаты решение собственника были уничтожены.

Отметим, что в середине октября аналогичная история произошла с другой партией узбекских томатов в Екатеринбурге - уничтожить пришлось 1,9 т плодов.