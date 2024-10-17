Вестник Кавказа

Россельхознадзор уничтожил 1,3 тонны томатов из Узбекистана

Россельхознадзор уничтожил 1,3 тонны томатов из Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вторая с начала октября партия томатов из Узбекистана уничтожена в России из-за выявленного патогена. Россельхознадзор в Екатеринбурге оградил россиян от зараженных томатов.

Прибывшие в Екатеринбург из Узбекистана томаты не прошли проверку - 1,3 тонны зараженных плодов было принято решение уничтожить.

Груз прибыл в Екатеринбург автотранспортом 25 октября и был направлен на склад временного хранения. В ходе проверки партия томатов была забракована из-за выявленного патогена.

"По результатам карантинного фитосанитарного контроля в плодах выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата"

– Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Зараженные томаты решение собственника были уничтожены.

Отметим, что в середине октября аналогичная история произошла с другой партией узбекских томатов в Екатеринбурге - уничтожить пришлось 1,9 т плодов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП

Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП

Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Узбекистан выбрал парламент вслед за Грузией

Узбекистан выбрал парламент вслед за Грузией

Высокая явка обеспечила выборы в Узбекистане

Высокая явка обеспечила выборы в Узбекистане

Узбекистан выбирает новый парламент

Узбекистан выбирает новый парламент

Визит Лаврова в Узбекистан откладывается

Визит Лаврова в Узбекистан откладывается

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

В Ташкенте произошел еще один инцидент с российской туристкой

В Ташкенте произошел еще один инцидент с российской туристкой

Перепись населения ждет Узбекистан в 2026 году

Перепись населения ждет Узбекистан в 2026 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы