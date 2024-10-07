Пшеницу и дыни из Казахстана запретил Россельхознадзор

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ из Казахстана некоторых фруктов, овощей и семян, сообщение распространила пресс-служба ведомства.
Ограничения начинают действовать сегодня. Они будут действовать в отношении:
- томатов и перцев, которые были сертифицированы РК;
- семян подсолнечника, предназначенных для посева и выращенных в третьих странах;
- казахстанских дынь;
- а также пшеницы, льняных и чечевичных семян.
В Россельхознадзоре уточнили, что пшеницы, семена льна и чечевицы можно провозить транзитом через Россию, если сертификаты будут оформлены на страну, для которой продукция предназначается, а зерно будет сразу перемещаться из вагонов в трюмы.
В ведомстве назвали и причины запрета.
"Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России"
– Россельхознадзор
Уточняется, что с начала текущего года в продукции из Казахстана 215 раз были обнаружены опасные объекты. В минувшем году показатель был ниже в четыре раза. При этом российская сторона сообщала казахстанским коллегам о случившемся, обращая внимание на необходимость принятия мер.