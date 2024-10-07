Пшеницу и дыни из Казахстана запретил Россельхознадзор

Ввоз ряда сельскохозяйственных культур и семян из Казахстана в Россию запрещен с сегодняшнего дня, сообщает Россельхознадзор. Причина – игнорирование Астаной необходимости принятия мер против опасных объектов.

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ из Казахстана некоторых фруктов, овощей и семян, сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Ограничения начинают действовать сегодня. Они будут действовать в отношении:

томатов и перцев, которые были сертифицированы РК;

семян подсолнечника, предназначенных для посева и выращенных в третьих странах;

казахстанских дынь;

а также пшеницы, льняных и чечевичных семян.

В Россельхознадзоре уточнили, что пшеницы, семена льна и чечевицы можно провозить транзитом через Россию, если сертификаты будут оформлены на страну, для которой продукция предназначается, а зерно будет сразу перемещаться из вагонов в трюмы.

В ведомстве назвали и причины запрета.

"Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России"

– Россельхознадзор

Уточняется, что с начала текущего года в продукции из Казахстана 215 раз были обнаружены опасные объекты. В минувшем году показатель был ниже в четыре раза. При этом российская сторона сообщала казахстанским коллегам о случившемся, обращая внимание на необходимость принятия мер.