Вестник Кавказа

Пшеницу и дыни из Казахстана запретил Россельхознадзор

Пшеницу и дыни из Казахстана запретил Россельхознадзор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ввоз ряда сельскохозяйственных культур и семян из Казахстана в Россию запрещен с сегодняшнего дня, сообщает Россельхознадзор. Причина – игнорирование Астаной необходимости принятия мер против опасных объектов.

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ из Казахстана некоторых фруктов, овощей и семян, сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Ограничения начинают действовать сегодня. Они будут действовать в отношении:

  • томатов и перцев, которые были сертифицированы РК;
  • семян подсолнечника, предназначенных для посева и выращенных в третьих странах;
  • казахстанских дынь;
  • а также пшеницы, льняных и чечевичных семян.

В Россельхознадзоре уточнили, что пшеницы, семена льна и чечевицы можно провозить транзитом через Россию, если сертификаты будут оформлены на страну, для которой продукция предназначается, а зерно будет сразу перемещаться из вагонов в трюмы.

В ведомстве назвали и причины запрета.

"Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России"

– Россельхознадзор

Уточняется, что с начала текущего года в продукции из Казахстана 215 раз были обнаружены опасные объекты. В минувшем году показатель был ниже в четыре раза. При этом российская сторона сообщала казахстанским коллегам о случившемся, обращая внимание на необходимость принятия мер.

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