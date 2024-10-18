Вестник Кавказа

Путин высоко оценил роль Азербайджана в развитии торговли в регионе

Путин высоко оценил роль Азербайджана в развитии торговли в регионе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин отметил значимость Азербайджана в международной торговле. По словам Путина, страна формирует логистические маршруты региона.

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании формата БРИКС+ заявил, что Азербайджан играет важную роль в развитии логистических коридоров. 

"Роль Азербайджана в развитии логистических коридоров очень важна"

– Владимир Путин

Российский лидер также отметил рост товарооборота Азербайджана с Россией и странами БРИКС. 

Напомним, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Владимир Путин ранее провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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