Путин высоко оценил роль Азербайджана в развитии торговли в регионе

Владимир Путин отметил значимость Азербайджана в международной торговле. По словам Путина, страна формирует логистические маршруты региона.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании формата БРИКС+ заявил, что Азербайджан играет важную роль в развитии логистических коридоров.
"Роль Азербайджана в развитии логистических коридоров очень важна"
– Владимир Путин
Российский лидер также отметил рост товарооборота Азербайджана с Россией и странами БРИКС.
Напомним, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Владимир Путин ранее провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.