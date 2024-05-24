Премьер Грузии выразил соболезнования Турции в связи с терактом

Ираклий Кобахидзе соболезнует Турции в связи с произошедшим в среду терактом. Его жертвами стали 5 человек.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе передал соболезнования Турции в связи с терактом, произошедшем накануне в Анкаре.

В сообщении, размещенном на его страницах в соцсетях, глава правительства пожелал турецкому народу стойкости, единства и мира, чтобы справиться с последствиями вчерашней трагедии.

"В это исключительно сложное время выражаю глубокие соболезнования в связи с терактов в Турции, соболезную семьях погибших, выражаю поддержку президенту Эрдогану и храброму турецкому народу"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, накануне группа боевиков совершила нападение в Анкаре на объект аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries. Жертвами теракта стали 5 человек, 14 были ранены.