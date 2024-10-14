Вестник Кавказа

Сторонников «Грузинской мечты» обвинили в избиении оппонента

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Обстановка в Грузии перед парламентскими выборами накаляется: на одного из членов оппозиции было совершенно нападение в метро. В этом обвиняются сторонники правящей партии. МВД республики начало расследование.

Член оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гогичаишвили подвергся нападению накануне вечером, рассказал политик. Он считает, что предположительными агрессорами были сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

Гогиичаишвили передал, что на него напали на станции метро «Политехнический университет» около 20 человек. В тот момент он ехал на передачу в качестве приглашенного гостя.

«Человек позвал меня и спрашивает – не узнаешь? А я говорю – нет, откуда я должен был его знать?! В этот разговор вмешались несколько человек, затем один из них перешел к оскорблениям, я ответил, и за этим последовало физическое противостояние»

- Георгий Гогичаишвили

Политик не получил серьезных травм, так как, с его слов, защищался.

В партии «За Грузию» обвинили в произошедшем «Грузинскую мечту» и сравнили ее действия с методами «Единого национального движения», когда та начала терять власть в 2012 году.

Правящая партия ответила на обвинения оппонентов. Депутат Леван Мачавариани сказал, что насилие никогда не было почерком «Грузинской мечты».

«Это одно из фундаментальных отличий между нами и "Нацдвижением". Во всем, на что у них нет ответа, они хотят обвинить "Грузинскую мечту". Но я хотел бы еще раз напомнить, что наше население очень хорошо мыслит и обладает очень хорошими аналитическими способностями, они все правильно оценивают и понимают, когда лгут, а когда нет»

- Леван Мачавариани

В «Грузинской мечте» также призвали МВД Грузии скорее провести расследование, чтобы остановить ложную пропаганду со стороны оппозиции. Сейчас возбуждено уголовное дело за групповое нападение.

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