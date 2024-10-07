О провокациях оппозиции предупредили в «Грузинской мечте»

В «Грузинской мечте» напомнили о подготовке оппозиции к провокациям. При этом в правящей партии уверены, что будет сделано все, чтобы планы не были реализованы.

Депутат от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили напомнил о подготовке оппозиции к провокациям перед и во время парламентских выборов в стране.

"Очевидно, что оппозиция мечтает организовать какие-то провокации и они готовы пойти на все ради этих провокаций. Они не только мечтают, но и даже конкретно строят какие-то коварные планы"

- Рати Ионатамишвили

При этом политик выразил уверенность в том, что руководство Грузии сделает все, чтобы коварные планы, которые выстраивает оппозиция, не были реализованы.

Выборы в Грузии

Напомним, парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Основная борьба развернется между «Грузинской мечтой» и оппозицией.