Чья предвыборная кампания в Грузии оказалась самой дорогой?

Антикоррупционное бюро опубликовало данные деклараций о тратах политических партий на избирательную кампанию перед выборами в парламент. «Грузинская мечта» потратила больше всех средств.

Стало известно сколько политические партии потратили на предвыборную кампанию в Грузии. Декларации о тратах предоставило Антикоррупционное бюро.

Данные показывают информацию, актуальную на 7 октября. Полные затраты будут опубликованы уже после окончания выборов в парламент.

Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа. Почти за два месяца до самих выборов. По закону партии должны предоставлять отчетность каждые 3 недели о своих тратах.

Правящая партия «Грузинская мечта» в коалиции с «Силой народа» в итоге израсходовала 13,3 млн лари (465,5 млн рублей), из них 8,3 млн (290 млн рублей) ушло на рекламу.

Оппозиционный блок «Единство – национальное движение», куда входят «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и «Стратегия Агмашенебели» потратили 918,2 тыс лари (32 млн рублей), их них 550 тыс лари (19,2 млн рублей) пошло на рекламу.

Блок «Коалиция за перемены», состоящий из «Ахали», «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» потратили на предвыборную кампанию 5,3 млн лари (185,5 млн рублей). Из этой суммы 4,1 млн лари (143,5 млн рублей) ушли на рекламу.

У коалиции «Сильная Грузия» в объединении с «Лело для Грузии», «Для народа», «Площадь свободы» и «Граждане» ушло на кампанию 4,9 млн лари (171,5 млн рублей), из которых 4,4 млн дари (154 млн рублей) было потрачено на рекламу.

Партия «За Грузию» потратила 183,4 тыс лари (6,4 млн рублей). На рекламу – 111,5 тыс лари (3,9 млн рублей).

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут уже завтра, 26 октября. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени (7 утра и 7 вечера по мск).