Вестник Кавказа

Когда ЦИК Грузии объявит результаты выборов?

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Окончательные итоги парламентских выборов, которые пройдут в Грузии завтра, будут названы в ноябре. В ЦИК уточнили, что итоги появятся до 21 ноября.

Центризбирком Грузии сообщил, когда стоит ждать окончательных результатов выборов в парламент страны.

Выборы состоятся в субботу 26 октября, страна будет выбирать парламентариев 11-го созыва. ЦИК объявит результаты до 21 ноября.

"Не позднее 26-го дня после выборов, ЦИК опубликует итоговый протокол, основанный на протоколах окружных и участковых комиссий и окончательных решениях суда"

– заявление ЦИК Грузии

В комиссии уточнили, что регистрация депутатов будет проводиться после этого, в течение двух дней после подведения итогов парламентских выборов.

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