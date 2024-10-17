Вестник Кавказа

Кобахидзе отметил спокойную обстановку в Грузии перед выборами

Тблилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского правительства отметил, что обстановка перед парламентскими выборами в Грузии спокойная. Этому поспособствовала слаженная работа правоохранительных служб и ведомств.

Обстановка в Грузии перед парламентскими выборами спокойная, передал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он также заявил, что власти делают все возможное для ее обеспечения.

«Через два дня в Грузии состоятся очень важные, принципиальные парламентские выборы. Я хотел бы выразить свое удовлетворение тем, что выборы проходят в беспрецедентно спокойной обстановке, что очень важно»

- Ираклий Кобахидзе

Помимо этого, он отметил вклад сотрудников правоохранительных органов, МВД и конкретно министра Вахтанга Гомелаури и главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили.

Отметим, что выборы в парламент Грузии намечены на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе с 5-процентным барьером для партий. Также на них впервые будут использованы методы электронного голосования.

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