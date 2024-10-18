В Грузии завтра наступает день тишины перед выборами в парламент 2024. В преддверии него опубликованы последние рейтинги партий и коалиций. По разным данным, в парламент пройдут от трех до 6 политических сил, а выиграет выборы "Грузинская мечта".

Шансы партий попасть в парламент по итогам выборов в Грузии 2024 в последний раз (завтра наступает день тишины) оценили телеканалы, озвучив результаты проведенных в недавнее время опросов.

Общественное мнение изучали лояльный к властям Имеди, а также оппозиционные Мтавари архи и Формула.

Коалиция правящей партии "Грузинская мечта" ("Мечта" плюс "Сила народа") лидирует во всех опросах. Однако Имеди дает ей более 60%, оппозиционные телеканалы – почти вдвое меньше, 34-35%.

Коалиция самой крупной оппозиционной партии ЕНД "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") занимает второе место в опросах Имеди и Формулы: 15,4% и 18% соответственно. Исследование Мтавари архи уводит ее на третье место с 16%.

Третья самая мощная сила на этих выборах – "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – по опросу Имеди находится на третьем месте и замыкает список партий, которые преодолеют проходной барьер в 5%, с 9% голосов респондентов. По оценкам Мтавари архи она займет второе место (19%), Формула считает, что она уступит ЕНД и будет третьей с 14%.

Что касается более мелких коалиций, то по результатам опроса Мтавари архи в парламент пройдут две, причем с небольшим отрывом друг от друга. У "Сильной Грузии" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") будет 9%, а у "За Грузию" Георгия Гахария – 8%.

Опрос Формулы, помимо этих двух сил ("За Грузию" – 11%, "Сильная Грузия" – 10%), выявил еще одну партию, которая может пройти в парламент, – это Лейбористская партия с 5%.

Напомним, парламентские выборы в Грузии 2024 пройдут 26 октября.

Итоги избирательной кампании

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, в этом году в Грузии была самая жесткая избирательная кампания, превысившая по накалу даже кампанию 2012 года, когда "Грузинской мечте" удалось отправить "Единое национальное движение" в оппозицию. "Причина ужесточения риторики с обеих сторон в том, что правящая партия сменила внешнеполитический курс с прозападного на суверенный. Если прежде "Грузинская мечта" старалась доказать Брюсселю и Вашингтону, что она не менее устремлена на Запад, чем ЕНД, и из-за этого ей приходилось сдерживать свои действия в отношении оппозиции, то теперь, когда между евроинтеграцией и независимостью Тбилиси выбрал независимость, потребности играть с политическими врагами в поддавки у команды Бидзины Иванишвили больше нет. Так что эти выборы стали экзистенциальными для саакашвилевцев: если они проиграют, "Грузинская мечта" ликвидирует их партии", - прежде всего сказал он.

"Из-за той же смены внешнеполитического курса Тбилиси эти выборы принципиально важны и для Запада. Если прежде еврочиновники и американская администрация старались мягко подтолкнуть грузинское руководство к более тщательному исполнению западных заказов, то теперь вопрос стоит просто: или Грузия останется в сфере западного влияния, где она находилась с "революции роз" 2003 года, или станет еще одной геополитической утратой Запада. Поэтому была такая жесткая реакция на все грузинские новшества, что они хоть немного работали на суверенизацию Грузии. Реакция была даже, можно сказать, шоковая, судя по тому, как Брюссель отправлял в Тбилиси своих дипломатов, чтобы те – занимаясь самым что ни на есть прямым вмешательством во внутренние дела независимого государства – вели оппозиционные митинги. Трижды ЕС позволил "Грузинской мечте" выиграть парламентские выборы, в четвертый раз для него это уже недопустимо", - подчеркнул Андрей Петров.

"Итоговые результаты социальных опросов отлично показывают, насколько в стране накалена обстановка. На самом деле нет оснований доверять ни проправительственным опросам – потому что властям больше нет нужды играть в честность в политической борьбе – ни тем более оппозиционным. И там, и там показаны такие цифры, которые выгодны заказчикам. Взрослое население наверняка будет по-прежнему голосовать за "Грузинскую мечту", поскольку не забыло правления Саакашвили и не хочет его возвращения (а никакой "третьей силы" в республике за 12 лет не появилось). Молодежь, которую саакашвилевское правление в детстве никак не коснулось, вполне может поверить лозунгам ЕНД и проголосовать против "Мечты", тем более что молодости всегда свойственны протестные настроения независимо от того, насколько хороши или плохи действующие власти – именно на этом оппозиция сейчас и играет", - указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Однако молодость также известна недисциплинированностью, в отличие от зрелости: старшее поколение всегда более активно ходит на избирательные участки. Поэтому победу "Грузинской мечту" стоит ожидать с крайне высокой вероятностью. За прошедшие четыре года в стране не случилось каких-либо потрясений, которые могли бы отвратить граждан от поддержки команды Бидзины Иванишвили. Напротив, благодаря ставке властей на независимость Грузия удержалась от разрушительного для нее участия в санкционном и военном давлении на Россию. Весь негатив, который так старательно раздували еврочиновники и оппозиционеры, был исключительно на словах – в виде угроз и откровенного шантажа. Часть электората будет голосовать на эмоциях, но большинство все-таки сделает выбор в пользу знакомой, проверенной стабильности, какую последние 12 лет в стране создавала правящая партия", - заключил Андрей Петров.