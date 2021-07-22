Полчища медуз заполонили моря юга России

Медузы неожиданно внесли коррективы не только в морской отдых россиян, но и в путину, которая началась в Черном и Азовском морях на юге России – их полчища забивают сети рыбаков, вышедших на лов хамсы.

В Черном и Азовском морях снова властвуют полчища медуз, сообщают туристы и местные жители.

Местные рыбаки сделали пробный лов хамсы в Азовском море, однако вместе с рыбой в их сетях оказалось огромное количество медуз, сообщил накануне Telegram-канал "Новороссийский рабочий".

"Конечно, мы этих медуз уберем на сортирующей линии. Рыба будет промываться перед засолкой. Но все равно это все очень неприятно"

- глава рыбодобывающего предприятия Юрий Атанов

Медузы мешают не только рыбакам, но и отдыхающим – кишит ими черноморское побережье курортной Анапы, тысячи желеобразных существ уже выбросило на городские пляжи.

Как полагают экологи, причиной их активности стало то, что их привлекает температура прибрежной воды – сейчас она в Черном море колеблется в районе 19-21 градуса. Это сезонное явление, зависящее и от направления ветра, течений, и наличия кормовой базы.