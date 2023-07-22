Медузы в Черном море 2024: когда появляются и чем опасны?

Мыс Тарханкут на западе Крыма пережил нашествие медуз. Устрашающие водные обитатели уже ушли на глубину, ”киселя” из медуз у берегов Крыма нет. Тем не менее важно понимать, что медузы - естественное явление для Черного моря и до конца лета они могут вернуться, причем не один раз. Что за медузы наводят ужас на туристов и на самом ли деле опасны?

Какие медузы в Черном море?

Медузы водятся во всех морях мира, и Черное море не исключение. У черноморского побережья Крыма можно встретить:

аурелию или ушастую аурелию. Типичный представитель стрекающих, полупрозрачный на вид с фиолетовыми кольцами на куполе и щупальцами снизу. Этот вид медуз встречается как у берега, так и вдали от него, выдерживает значительные колебания солености и температуры моря. У аурелии есть стрекательные клетки, однако их ожог не опасен для человека;

или ушастую аурелию. Типичный представитель стрекающих, полупрозрачный на вид с фиолетовыми кольцами на куполе и щупальцами снизу. Этот вид медуз встречается как у берега, так и вдали от него, выдерживает значительные колебания солености и температуры моря. У аурелии есть стрекательные клетки, однако их ожог не опасен для человека; мнемиопсис или морской грецкий орех. По факту это даже не медуза, а гребневик - отдельный тип морских животных, напоминающих медузу. Щупалец у морских грецких орехов нет, а опасность они представляют только для зоопланктона и личинок рыб.

или морской грецкий орех. По факту это даже не медуза, а гребневик - отдельный тип морских животных, напоминающих медузу. Щупалец у морских грецких орехов нет, а опасность они представляют только для зоопланктона и личинок рыб. корнерота. Корнерот, как и аурелия, из стрекающих, однако по размерам он гораздо больше. Купол синеватого оттенка может достигать до полуметра, а стрекательные клетки, расположенные на ротовых лопастях, напоминающих щупальца, способны вызвать ожог у человека. Именно корнерот считается самой опасной медузой Черного моря.

Как жалит медуза в Черном море?

Медузы-корнероты, периодически наводняющие побережье Крыма, опасны прежде всего для других морских обитателей Черного моря - зоопланктона, личинок и мальков рыб, а также мелких ракообразных. С помощью стрекательных клеток, книдоцитов, они парализуют свою жертву с тем, чтобы затем ее съесть. Стрекательный механизм корнеротов и аурелий работает следующим образом:

потенциальная жертва, проплывая мимо медузы, задевает наружную часть стрекательной клетки;

после контакта стрекательная клетка срабатывает молниеносно, выбрасывая стрекательную нить с шипами;

стрекательная нить с шипами пронзает тело жертвы;

токсины, содержащиеся в книдоците, попадают в жертву, парализуя ее.

Механизм охоты корнерота и аурелии (как и всех стрекающих) - один из самых действенных в мире природы, однако для человека он не опасен, поскольку книдоциты черноморских медуз не способны пробить человеческую кожу. Соответственно, единственное, чем чреват контакт с корнеротом и аурелией - это кожная реакция на токсин из стрекательных клеток или другими словами, химический ожог.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасен корнерот?

Огромное скопление медуз у побережья - зрелище пугающее, и недаром. Несмотря на то, что одна медуза, в частности, корнерот, не представляет особой опасности для человека, не страдающего аллергией, сотни медуз - это уже совсем другое дело. Если рискнуть искупаться в море, где очевидно большое количество корнеротов, можно получить обширный химический ожог, и опасность заключается именно в слове ”обширный”. Чем больше площадь поражения токсинами из стрекательных клеток корнерота, тем сильнее реакция организма.

Что будет от укуса медузы?

Медузы не кусают, а жалят, притом механически, однако в случае с черноморскими корнеротами и аурелиями токсин остается на коже, и соответственно, реакция организма на химическое вещество в стрекательных клетках медузы будет следующей:

покраснение в месте контакта с медузой

жжение

зуд

аллергическая реакция.

В отдельных тяжелых случаях, в частности, при поражениях большой площади, у человека может разболеться голова, появится тошнота. Смертельных случаев от укусов медуз на Крымском побережье на сегодняшний день не зафиксировано. Однако если реакция на ожог медузы не типична и чрезмерна, следует немедленно обратиться к врачу.

Что делать если ужалила медуза?

Если вас ужалил корнерот, самая большая медуза в Черном море, или аурелия, медуза поменьше, нужно:

убрать остатки стрекательных клеток с помощью, например, банковской карты, крышки от бутылки, твердой обложки книжки - любым аналогичным предметом, который найдется под рукой, но не руками промыть место ожога морской водой наложить холодный компресс или просто приложить лед выпить антигистаминное средство.

Главное, ни в коем случае не паникуйте, и, по возможности, избегайте участков воды, где большое скопление корнеротов.

Почему в Крыму много медуз?

Медуза - одна из стадий развития такого морского организма, как стрекающие. Собственно, медуза - половая стадия стрекающих, то есть появляются они в сезон размножения. Для Крыма сезон размножения медуз - это август и сентябрь, именно в эти месяцы обычно у берегов полуострова много, в частности, корнеротов. Однако лето 2024 года аномально жаркое для Крыма, поэтому все биологические процессы ускоряются, в том числе и размножение полипов в стадии медузы корнерот. Поэтому совсем недавно мыс Тарханкут пережил нашествие медуз-корнеротов. Вполне возможно, что подобное явление вновь повторится, но уже чуть позже, в привычное для процесса размножения время.