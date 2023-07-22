Вестник Кавказа

Опасные медузы заполнили море в Крыму

Опасные медузы заполнили море в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На западной стороне Крыма в море наблюдается нашествие медуз. Биологи предупреждают - данные медузы опасны для человека.

В Крыму на фоне сильного прогрева моря появилось большое количество медуз.

Море в районе мыса Тарханкут превратилось в кисель из-за обилия медуз в воде. Медузы крупные, с синеватыми щупальцами.

"Это, несомненно, корнероты. Корнерот - это опасная медуза, для человека опасная тоже"

– профессор биофака МГУ Елена Темерева

В Черном море встречается два вида медуз крупные и жгучие корнероты и небольшие аурелии, которые не представляют опасности. Столкновение в воде с корнеротом чревато значительным болезненным ожогом, предупредила специалист в беседе с RT.

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