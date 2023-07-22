Опасные медузы заполнили море в Крыму

На западной стороне Крыма в море наблюдается нашествие медуз. Биологи предупреждают - данные медузы опасны для человека.
В Крыму на фоне сильного прогрева моря появилось большое количество медуз.
Море в районе мыса Тарханкут превратилось в кисель из-за обилия медуз в воде. Медузы крупные, с синеватыми щупальцами.
"Это, несомненно, корнероты. Корнерот - это опасная медуза, для человека опасная тоже"
– профессор биофака МГУ Елена Темерева
В Черном море встречается два вида медуз крупные и жгучие корнероты и небольшие аурелии, которые не представляют опасности. Столкновение в воде с корнеротом чревато значительным болезненным ожогом, предупредила специалист в беседе с RT.