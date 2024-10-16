Вестник Кавказа

На болельщиков "Манчестер Юнайтед" совершено нападение в Стамбуле

На болельщиков "Манчестер Юнайтед" совершено нападение в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Небольшая группа болельщиков "Манчестер Юнайтед" была атакована сегодня в Стамбуле. Нападение совершено в преддверии матча Лиги Европы, в котором английский гранд сыграет с местным "Фенербахче".

В Стамбуле группа из 50 человек совершила нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

По их данным, нападавшими оказались фанаты местного "Фенербахче".

Как отметил один из пострадавших, он шел в составе небольшой группы из 5 человек. В какой-то момент их окружили примерно 50 фанатов местного клуба и начали их бить. По словам пострадавшего, он получил удар в челюсть.

Позднее видео нападения разместила в соцсетях фанатская группировка "Фенербахче" под названием "Босфорские хулиганы". Под постом была опубликована переписка, на которой один из фанатов английского гранда допустил оскорбительные высказывания и вызвал местных болельщиков, указав при этом свое местоположение.

После случившегося в группировке отметили, что они дали ответ всем тем, кто оскорбляет их религиозные и национальные ценности.

Напомним, вечером 24 октября в Стамбуле пройдет встреча основного этапа Лиги Европы между "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

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