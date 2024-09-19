Мандарины и спорт: первый марафон в Абхазии пройдет в выходные

В ближайшие выходные в столице Абхазии пройдет международный беговой марафон. Это будет первое беговое событие такого масштаба в Абхазии.

Абхазия готовится к "Сухум-Марафону", первый в республике марафон состоится в выходные 26-27 октября и соберет гостей из разных стран.

На марафон приедут бегуны их России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Всего, включая местных спортсменов, в марафоне будут участвовать 670 человек.

В субботу будет проведен детский забег, в воскресенье – взрослый. Марафон будет включать три дистанции: 5 км, 21 км, 42 км.

На время мероприятия в абхазской столице перекроют часть улиц. Ограничения вводятся на 27 октября с 07:00 до 16:00. Полностью будет перекрыт для проезда проспект Аиааира, на улице Адлейба и Кодорском шоссе частично будет действовать реверсивное движение. Кроме того, марафон временно остановит движение троллейбусов по всем маршрутам.

Марафонцы стартуют на площади у Абхазского драмтеатра на набережной Махаджиров, финиш - на проспекте Леона.

Победителей ждут денежные призы от 40 до 80 тыс рублей.

"Сухум-Марафон" станет не только ярким спортивным мероприятием, но и фактором событийного туризма в Абхазии. В программе не только беговая часть, но и ярмарка, дегустации, мастер-классы, спортивные состязания.

Гости Сухума в эти выходные смогут насладиться мандаринами свежего урожая и попробуют мандариновый сок.

В будущем марафон может стать ежегодным.