Вестник Кавказа

В Абхазии впервые пройдет беговой марафон

Скульптура бегуна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздник бега готовится в Абхазии. В конце октября в республике состоится Сухумский Марафон. Участие в нем будут принимать и россияне.

Сухумский Марафон пройдет в Абхазии впервые в этом году, спортивное мероприятие запланировано на 27 октября.

Беговой марафон будет проходить в соответствии со стандартами международных марафонов. Спортсменов и любителей ждут дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 5 км.

Участие в марафоне примут как местные жители, так и российские спортсмены. В Абхазию на мероприятие прибудет около тысячи россиян. Всего в марафоне будут участвовать несколько тысяч человек. Бегуны преодолеют маршрут по историческому центру абхазской столицы.

Организаторами забега выступают ООО «Беговая История» из Москвы при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии и абхазской Федерации Триатлона.

Отметим, что на 26 октября назначен детский марафон, юные спортсмены смогут пробежать дистанции 500 или 1000 м.

Регистрацию на марафон можно пройти на официальном сайте мероприятия.

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