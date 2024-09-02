Абхазия осенью: теплое море, сезонные фрукты и пустынные пляжи

Отдохнуть в Абхазии дешевле и без большого количества туристов можно, выбрав республику для отпуска осенью. В это время море остается теплым, цены на жилье снижаются, а на прилавках появляется множество местных фруктов.

С окончанием лета туристический сезон в Абхазии не заканчивается. Правда, часть ресторанов закрывается в середине сентября, но южная республика остается центром притяжения путешественников даже осенью.

Считается, что осень - самое подходящее время года для поездки к Черному морю. Большая часть туристов разъезжается, море становится чище, а городские улицы пустыннее. При этом абхазский пейзаж превращается в настоящее буйство красок. Горы одеваются в золотисто-багряную листву деревьев, а море приобретает лазурный цвет. Воздух все еще достаточно теплый, и можно отправиться не только в горы, но и на пляж. А лучшим вечерним досугом будет прогулка по пустынным и уютным улочкам, по которым летом невозможно пройти из-за большого количества туристов.

Опытные путешественники выбирают отдых в Абхазии осенью неспроста. Именно в это время года цены на жилье падают в несколько раз. Например, в пик сезона номер в отеле может обойтись в 7 тыс рублей за ночь. Осенью его стоимость падает до 2,5 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия в сентябре

На улочках Гагры, Сухума и Пицунды в сентябре все еще можно встретить достаточно много туристов, которые приехали, чтобы насладиться уходящим теплом. Большой плюс морского отдыха в сентябре – это то, что пляжи становятся полупустынными, а море чище. При этом вода все еще достаточно теплая, чтобы устроить долгий заплыв.

Листва в этом месяце продолжает оставаться зеленой, но в некоторых горных районах уже можно наблюдать золотистые и багряные деревья.

Многие туристы в сентябре в Абхазии выбирают именно отдых в горах. Одни отправляются в походы, другие приезжают сюда, чтобы просто прогуляться по горным тропам.

Отдых в сентябре в Абхазии – это синоним неспешности и покоя. Здесь точно будет скучно любителям шумных вечеринок. Но тем, кто решит быть ближе к природе, абхазское побережье придется по вкусу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в сентябре

Один неоспоримый плюс отдыха в Абхазии осенью – отсутствие жары. Летом температура воздуха может достигать +34 градусов. Из-за редких дождей климат Абхазии считается теплым и засушливым. Зато в сентябре жара спадает и приходят приятное тепло.

Обычно сентябрьское утро на абхазском побережье бывает прохладным, но уже к 11 часам солнце прогревает воздух до комфортных и даже жарких температур. В среднем, температура в Абхазии в сентябре достигает +25 градусов, что позволяет не только купаться в море, но и загорать. Тем более, риск обгореть значительно снижается.

Вода около абхазского побережья остается теплой надолго, а количество отдыхающих снижается. В итоге те, кто приезжает к морю в сентябре, получает полупустынные пляжи и чистейшее море.

Осадки в сентябре в Абхазии редки, зонты и дождевики не понадобятся.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить в Абхазии в сентябре?

Кроме пляжей и гор осенняя Абхазия интересна пешими маршрутами, например, к водопадам, которые прячутся в гористой местности. Летом подобные прогулки из-за жары слишком тяжелы, а вот в сентябре можно совершить неспешный променад к 40-метровому водопаду Ирина или к 100-метровому Великану. Рядом с ними расположен водопад поменьше – Святой. Все они находятся за поселком Акармара (Ткуарчальский район), откуда идут экскурсионные автобусы. Далее туристам предлагают пройти пешком.

Кроме этого, в сентябре стоит отправиться к озеру Рица и прокатиться на катамаране. Летом здесь масса желающих сделать красивые кадры на фоне гор и воды. А вот в сентябре получаются по-настоящему красивые фотографии – туристов мало, нет очередей и деревья начинают одеваться в золотистую листву.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия в октябре

Середина осени в Абхазии - подходящее время, чтобы застать настоящую золотую пору. В октябре на побережье продолжается бархатный сезон, и некоторые туристы все еще купаются в море несмотря на то, что в это время года уже случаются дожди и вода не такая теплая.

Цены в отелях в октябре продолжают падать – большая часть туристов уехала, и спрос на проживание упал.

В это время рынки Абхазии заполняются дешевыми и сезонными фруктами. Осенью здесь можно купить местный виноград, киви, айву и гранат. Из винограда здесь производят вино, которое потом предлагают туристам продегустировать.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в октябре

Октябрь в Абхазии все еще остается теплым. В среднем воздух прогревается до +20 градусов, а в некоторые дни до +25. Правда, по ночам и ранним утром уже бывает прохладно – до +12 градусов. Дожди в октябре здесь случаются нечасто, но перед поездкой в Абхазию все же стоит посмотреть прогноз погоды и захватить с собой дождевик. Тем более, он пригодится, если отправиться в поход в горах – как известно, погода в горах непредсказуема, а в середине осени подавно.

Вода в море прогревается до +19 градусов. В это время купаться предпочитают только самые смелые туристы, потому что после выхода из моря согреться довольно сложно. Солнце уже не припекает, и случаются ветренные дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить в Абхазии в октябре?

Абхазия в октябре превращается в страну походов. Именно в этом месяце сюда приезжает самое большое количество любителей отдыха на природе. Несмотря на то, что в ночные часы температура может упасть до +12, а в горных районах еще ниже, туристы предпочитают оставаться на ночь в палатках. Стоит отметить, что для этого необходимо захватить теплый спальник. Кроме этого, необходимо озаботься организацией самого маршрута и удобств на месте. Лучше всего, если этим займется команда профессионалов. Сейчас некоторые туристические компании предоставляют возможность отдохнуть именно в походе.

Любители комфортного отдыха, в октябре смогут заселиться в лучших отелях и апартаментах Абхазии, не опасаясь высоких цен. Отсюда можно отправиться на местные рынки, чтобы купить дешевые овощи и фрукты, которые выращивают в республике.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Абхазия в ноябре

Осень в Абхазии наступает поздно. Ноябрь значительно дождливее октября, но все еще гораздо теплее, чем в центральной части России. Конец осени – последняя возможность насладиться уходящим теплом на побережье Черного моря. Но стоит быть готовым – в несезон в Абхазии открыты только кафе для местных. Разнообразие блюд становится меньше.

Отдых в Абхазии в ноябре значительно отличается от классического варианта. Морской досуг возможен только в качестве прогулок по набережной или пляжу. Загорать не получится, хотя солнечных дней все еще достаточно. Есть вероятность, что отпуск выпадет на дождливые дни, и часть его придется провести в номере с чашкой местного травяного чая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в ноябре

Погода в конце осени в Абхазии непредсказуемая. Несколько дней подряд может идти дождь и дуть холодный ветер. В среднем в начале ноября воздух прогревается до +16 градусов. Максимальная зарегистрированная температура +26, но это скорее исключение. Ночью возможны первые заморозки до -1 градуса.

К концу месяца дождливых дней становится больше. Искупаться в море не получится, но если первая половина осени была теплая и без шторма, то вода в ноябре остается достаточно теплой.

Горы Абхазии к ноябрю нередко покрываются снегом, поэтому стоит захватить с собой теплую одежду и теплую обувь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить в Абхазии в ноябре?

Несмотря на то, что большая часть туристических мест закрыта, в ноябре в Абхазию стоит поехать, чтобы совершить гастро-тур. Правда, находить необычные колоритные места придется самостоятельно. Зато в это время продолжается сезон фруктов. К ноябрю поспевает фейхоа, а к концу месяца на прилавках появляется первая местная хурма.

Кроме этого, в дождливые дни можно посетить Новоафонскую пещеру и Новоафонский монастырь. Или же приобщиться к истории и отправиться в Абхазский государственный музей, которому больше 100 лет. Здесь можно узнать об истории Кавказа, Древней Греции, Древнего Египта, Византии.

Не стоит обходить стороной и храм в Пицунде. Богослужения здесь уже не проводят, но зато здесь можно попасть на концерт органной музыки.