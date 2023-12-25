Мишустин призвал ЕАЭС ускорить запуск свободной торговли с Ираном

Соглашение о свободной торговле с Ираном пока не вступило в силу, так что странам ЕАЭС стоило бы ускорить процедуры по его ратификации. Такой призыв озвучил российский премьер в Алматы.

Государствам-членам ЕАЭС необходимо побыстрее реализовать все процедуры для запуска заключенного ранее с Ираном соглашения о свободной торговле. Соответствующее заявление сделал глава российского правительства.

Михаил Мишустин сегодня выступает на заседании Межправсовета ЕАЭС, которое проходят в Алматы.

Он напомнил, что Соглашение о свободной торговле с Исламской Республикой было заключено в прошлом году.

"Его реализация откроет нашим компаниям широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. Здесь надо быстрее провести процедуры, которые нужны для вступления документа в законную силу"

– Мишустин

Премьер рассказал, что ЕАЭС продолжает работать над активизацией сотрудничества с новыми странами. Если говорить о свободной торговле, то временное соглашение может быть подписано вскоре с Монголией. Ведется работа над совершенствованию уже существующего соглашения с Вьетнамом. Наблюдается прогресс в диалоге с Египтом, продолжают обсуждения с ОАЭ и Индонезией.

Глава российского правительства уточнил, что такие усилия важны прежде всего сейчас, когда евразийские торговые потоки начинают ориентироваться прежде всего на самые многообещающие рынки и сотрудничество с дружественными странами. Он добавил, что к таким рынкам относится и Китай – экономическое сотрудничество развивается и в этой сфере.