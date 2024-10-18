МВД Грузии готовится к работе в день парламентских выборов

Полиция Грузии в субботу 26 октября будет дежурить на всех участках для голосования. В этот день в стране будут проходить выборы в парламент.

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури проинформировал о работе правоохранителей в день выборов в парламент.

"По всем избирательным участкам по стране распределяются подразделения полиции, в том числе сотрудники департамента по особым поручениям, сотрудники полиции охраны. Очень много участков и нам не хватает только криминальной и патрульной полиции"

– глава МВД страны

Он уточнил, группа включает несколько сотрудников криминальной полиции, патрульных сотрудников, сотрудников отдела спецназначения, сотрудников департамента и полиции.

Ранее стало известно, что грузинское МВД закупило новые водометы, которые применяются для разгона митингов.

Парламентские выборы назначены на 26 октября. Явка ожидается рекордной.