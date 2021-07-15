Высокая явка обеспечила выборы в Узбекистане

Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися – обеспечила их высокая явка избирателей, которая уже на 13 часов составила 47,62% при обязательном пороге в 33% зарегистрированных избирателей.

Центризбирком Узбекистана признал выборы в законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) страны состоявшимися: явка избирателей еще до обеда составила 47,62%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.

"На 13:00 (11:00 мск) на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка"

- Бахром Кучкаров

В соответствии с Избирательным кодексом страны, для признания выборов состоявшимися необходимо участие в них не менее 33% избирателей, напоминает Podrobno.uz.

Результаты голосования по стране станут известны уже сегодня, а на зарубежных участках они будут объявлены завтра, 28 октября.