Узбекистан выбирает новый парламент

Сегодня в 8 часов утра по местному времени в Узбекистане открылись избирательные участки на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) страны и в местные кенгаши (советы) народных депутатов.

В Узбекистане сегодня стартовали парламентские выборы: 11028 избирательных участков по всей стране открылись в 8 часов утра (6:00 мск), сообщил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

"Также начали работу 57 избирательных участков при дипломатических и консульских учреждениях Республики Узбекистан в 40 зарубежных странах, в том числе избирательные участки, созданные в странах Востока"

- Зайниддин Низамходжаев

Выборы в этом году впервые проводятся на основе смешанной избирательной системы, основанной на Конституции в новой редакции и национальном избирательном законодательстве: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

За места в нижней палате парламента поборются пять официально зарегистрированных партий, поддерживающих правительственный курс и сосредоточенных на вопросах внутренней политики. Всего на выборах зарегистрировано 500 кандидатов по партийным спискам и 375 кандидатов по одномандатным округам.

В электронном списке избирателей автоматизированной системы управления избирательным процессом зарегистрировано 19 млн 944 тыс 859 жителей страны, имеющих право голоса. Еще 165 тыс 631 избирателей зарегистрировано за рубежом.

Выборы будут признаны состоявшимися, если за кандидатов проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. По данным ЦИК, к 11 часам (9:00 мск) проголосовали 29,58 % избирателей.

Завершится голосование в 20:00 по местному времени (18:00 мск).