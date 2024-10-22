Шесть школ на Ставрополье получат капитальный ремонт

Ставропольский край хочет закончить капитальный ремонт в 6 школах. Еще 5 образовательных учреждений могут сдать раньше срока.

На Ставрополье капитально отремонтируют 6 школ по итогам 2024 года. Всего в этом году начали восстанавливать 29 образовательных учреждений в регионе, рассказала глава краевого Минобразования Мария Смагина в разговоре с представителями СМИ.

«В рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" с 2022 года преобразованы 44 школы Ставропольского края. В текущем году ремонт по проекту проводится в 29 образовательных организациях. В четырех из них капремонт уже завершен, еще две будут сданы до конца года»

- Мария Смагина

В остальных 23 школах капитальный ремонт завершат уже в следующем году. Есть вероятность, что пять из них будут сданы уже к концу декабря, так как работы идут с опережением графика, отметила Мария Смагина.