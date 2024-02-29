Вестник Кавказа

В школе Майкопа обрушился потолок и взорвалась труба

В школе Майкопа обрушился потолок и взорвалась труба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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В одной из школ Майкопа взорвалась труба и обрушился, из-за чего пришлось приостановить уроки. Специалисты начали разбираться в проблеме, рассказал мэр города Геннадий Митрофанов.

«О ситуации в школе №10. Сегодня днем в образовательной организации произошел прорыв трубы отопления. Вода попала в фойе, частично поврежден потолок первого этажа. Сейчас специалисты работают над устранением прорыва, занятия в школе приостановлены»

- Геннадий Митрофанов

Он отметил, что в этой школе недавно был проведен капитальный ремонт, поэтому просит особенно внимательно проверить качество новых коммуникаций.

По факту обрушения потолка в коридоре прокуратура начала проверку. Она также оценит качество проведенного ремонта и действия администрации учебного заведения.

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