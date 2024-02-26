Вестник Кавказа

Майкоп станет туристическим за 100 млн рублей

Адыгея
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Майкоп сделают привлекательным для туристов, в городе появятся новые достопримечательности и арт-объекты. На создание туристического центра города направят 100 млн рублей.

Центр Майкопа ждет туристическое будущее, в обустройство турцентра будет вложено почти 100 млн рублей.

Адыгея получила субсидию в рамках национапроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Инвестиции превысят 97 млн рублей, это средства из федерального и отчасти регионального бюджетов.

"Руководством республики принято решение направить все средства на обустройство туристского центра Майкопа. Мероприятия по обустройству включают подсветку зданий, установку малых архитектурных форм, арт-объектов"

– комитет Адыгеи по туризму и курортам

Благоустраивать планируется исторический центр, новые объекты будут связаны с достопримечательностями и туристическими маршрутами в Майкопе. Реализация проекта будет проходить в 2024 году.

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