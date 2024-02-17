Дендрарий в Адыгее модернизируют

Парк в Адыгее с аммонитами будет благоустроен. Работы начнутся уже в этом году. В дендропарке появятся новые прогулочные зоны и летний кинотеатр.

Дендрологический парк в поселке Гончарка в Адыгее, известный аммонитами, пройдет реконструкцию.

«Приступили к разработке 3D-проекта по благоустройству парка имени Петра Букреева. После эскизного проекта благоустройства территории парка будет подготовлена сметная документация. Работы планируется провести в 2024-2025 годах»

– замглавы комитета Адыгеи по туризму и курортам Бэла Джаримова

Старт работ по благоустройству парка с аммонитами запланирован на апрель. В дендропарке появится летний кинотеатр, будут проложены дорожки, установлены скамейки, появится инфраструктура у пруда и современная подсветка. Кроме того, запланировано озеленение и организация новых прогулочных зон.

Аммониты - что это?

Аммониты - вымершие огромные моллюски, окаменелости прежде называли также «закрученными камнями». Ископаемые аммониты находят в осадочных горных породах во многих частях света. Их размеры могут достигать двух метров.

Крупные аммониты украшают дендропарк в Адыгее.