Парк "Даховская поляна" в Адыгее подорожал на миллиард

Строительство туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" в Адыгее обойдется инвесторам на миллиард рублей дороже – это выяснилось после уточнения общей стоимости проекта, сейчас республика намерена взять кредит у правительства.

После уточнения стоимости проекта строительства туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", который возводится в Адыгее, объем инвестиций в него увеличился до 2,8 млрд рублей, сообщил председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.

"Изначально стоимость проекта составляла 1,8 млрд рублей. С учетом уточнения проекта мы привлекаем кредит правительства РФ в размере 993 млн рублей на реализацию второго этапа подъездной дороги"

- Ибрагим Билимготов

Ранее проект оценивался в 1,8 млрд рублей, а бюджетный кредит составлял 739,9 млн рублей: теперь его стоимость выросла в 1,6 раза, передает "Интерфакс".

На сегодня завершено подведение электрических сетей к парку, построен первый этап автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна" и построены два моста от федеральной автодороги - через реку Белая и ручей Дегуако.

ПАО "Россети Кубань" подвело к территории парка линии электроснабжения мощностью 4 МВт.

Площадь инвестиционной площадки сейчас превышает 110 га, власти разрабатывают мастер-план развития территории. Парк будет включать не только средства размещения, но и площадки для событий, досуговые, исторические и культурные объекты.

Что касается роста стоимости проекта, эти деньги будут затрачены на дальнейшее строительство автомобильной дороги. Завершить проект планируется уже в текущем 2024 году, сюда же в нынешнем году "переедет" и фестиваль адыгейского сыра.