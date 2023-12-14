Вестник Кавказа

Адыгея потратит более 4 млрд рублей на развитие туризма

Адыгея потратит более 4 млрд рублей на развитие туризма
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Адыгее планируется масштабно развивать туристическое направление в рамках нацпроектов. На эти цели будет потрачено свыше 4 млрд рублей.

Власти Адыгеи хотят значительно увеличить туристический поток в республику. Для этого было принято решение выделить 4,3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. 

В частности, деньги пойдут на создание 42 глэмпингов на территории региона. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. 

Отмечается, что в рамках реализации нацпроектов в Адыгее в скором времени откроется этнопарк на Дегуакской поляне. 

Также разрабатывается проект по прокладке сетей водоснабжения к масштабному курорту Лагонаки, который также должен быть запущен в работу в ближайшем будущем. 

Кроме этого, к месту будущего курорта подводятся электросети и прокладываются газовые трубы.

"Благодаря этим крупным проектам туристический поток вырастет в несколько раз, а гости будут получать хорошие впечатления и обязательно возвращаться в республику вновь"

 - Мурат Кумпилов 

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