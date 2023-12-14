Адыгея потратит более 4 млрд рублей на развитие туризма

В Адыгее планируется масштабно развивать туристическое направление в рамках нацпроектов. На эти цели будет потрачено свыше 4 млрд рублей.

Власти Адыгеи хотят значительно увеличить туристический поток в республику. Для этого было принято решение выделить 4,3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

В частности, деньги пойдут на создание 42 глэмпингов на территории региона. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Отмечается, что в рамках реализации нацпроектов в Адыгее в скором времени откроется этнопарк на Дегуакской поляне.

Также разрабатывается проект по прокладке сетей водоснабжения к масштабному курорту Лагонаки, который также должен быть запущен в работу в ближайшем будущем.

Кроме этого, к месту будущего курорта подводятся электросети и прокладываются газовые трубы.

"Благодаря этим крупным проектам туристический поток вырастет в несколько раз, а гости будут получать хорошие впечатления и обязательно возвращаться в республику вновь"

- Мурат Кумпилов