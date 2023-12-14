Адыгея потратит более 4 млрд рублей на развитие туризма

Власти Адыгеи хотят значительно увеличить туристический поток в республику. Для этого было принято решение выделить 4,3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.
В частности, деньги пойдут на создание 42 глэмпингов на территории региона. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Отмечается, что в рамках реализации нацпроектов в Адыгее в скором времени откроется этнопарк на Дегуакской поляне.
Также разрабатывается проект по прокладке сетей водоснабжения к масштабному курорту Лагонаки, который также должен быть запущен в работу в ближайшем будущем.
Кроме этого, к месту будущего курорта подводятся электросети и прокладываются газовые трубы.
"Благодаря этим крупным проектам туристический поток вырастет в несколько раз, а гости будут получать хорошие впечатления и обязательно возвращаться в республику вновь"
- Мурат Кумпилов