Адыгея будет развиваться за счет курорта "Лагонаки"

Адыгея планирует увеличить туристический поток за счет открытия горнолыжного курорта "Лагонаки". Обустроить курорт планируется в течение двух лет.

Власти Республики Адыгея рассчитывают на увеличение потока туристов в два раза после открытия горнолыжного курорта "Лагонаки". Масштабный проект планируется реализовать к концу 2025 года. Такое заявление сделал глава региона Мурат Кумпилов.

"Поток туристов в Адыгею стабильно растет. Сегодня это более полумиллиона отдыхающих в год, но эта цифра увеличивается каждый год и за последние годы она выросла в два раза. Когда мы создадим экокурорт "Лагонаки", мы в первый же год увеличим эту же цифру еще в два раза"

- Мурат Кумпилов

Глава республики отметил, что с помощью нового туристического объекта удастся привлечь до 1 млн путешественников в год и вывести регион на новый уровень развития. В частности, появятся несколько тысяч рабочих мест. Например, на самом горнолыжном курорте их будет около двух тысяч.

Ранее отмечалось, что на создание всесезонного курорта планируется потратить до 60 млрд рублей. К 2025 году здесь будут возведены 6 канатных дорог, свыше 25 км горнолыжных маршрутов и гостиничный комплекс на 642 номера.

Кроме этого, регион реализует проект еще одного объекта туристической сферы - этнопарка "Дегуакская поляна".

"Одновременно формируем другую перспективную площадку под рекреацию — в одном из красивейших мест в горной зоне Адыгеи на Дегуакской поляне появится этнопарк с национальными подворьями, ремесленными мастерскими. Хотим воссоздать там элементы традиционной жизни народов Адыгеи, передать красоты нашей природы, культуры. Там же будут проходить массовые событийные мероприятия"

- Мурат Кумпилов