Адыгея привлекает все больше путешественников

Опубликовано: 16:56, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все чаще жители не только центральной части России, но и южных районов страны выбирают для путешествий горы Адыгеи – красота местной природы больше других привлекает жителей Кубани.

Власти Адыгеи успешно развивают туризм, и это по достоинству уже оценили не только жители соседней Кубани, но и юга и центра российских регионов – только в нынешнем 2023 году число туристов в регионе выросло в полтора раза.

Посмотреть здесь действительно есть на что: это альпийские луга, каньоны и уникальные реликтовые леса. Для любителей водной стихии в республике есть неповторимые водопады, таинственные гроты, бурные реки и ручьи, а главное – всюду тут царит спокойствие, умиротворение и неповторимые яркие эмоции, которых лишены "обжитые" и освоенные другие места активного отдыха, передает "АиФ-Юг".

Как следствие новых впечатлений и высокий спрос на столь необычный отдых – особенно у жителей соседнего региона Кубани, которые устали от шума и сутолоки на черноморских пляжах. Адыгею для отпуска с начала летнего сезона уже выбрали 44% гостей прибыло из Краснодарского края. Зачастили сюда и гости из Московской области – 15%, и Ленинградской области – 4,5%. Ближе к горам понравилось отдыхать жителям Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода.

Особой популярностью у туристов пользуются поселок Каменномостский – его выбрали для отдыха в 2,5 раза больше туристов, чем минувшей зимой. Привлекает путешественников станица Даховская – здесь побывали в 2,2 раза больше отдыхающих. О поселке Гузерипль, Гуамском ущелье и Лагонакском нагорье говорить не приходится – эти уникальные места давно стали центрами притяжения прекрасной и неповторимой Адыгеи.