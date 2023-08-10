Самый большой в Европе открытый бассейн реконструируют в Адыгее

Опубликовано: 17:27, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Майкопе готовятся к капитальному ремонту открытого бассейна. Этот бассейн - самый большой в Европе и находится в парке в центре города.

В Майкопе находится крупнейший в Европе открытый бассейн, который давно нуждается в капитальном ремонте. Правительство в этом году выделило средства на реконструкцию.

Уникальный бассейн позволит завершить благоустройство набережной в парке, а также позволит проводить время на пляже в центре города и станет точкой притяжения туристов, отметил глава Адыгеи.

"Понимая социальную значимость этого проекта, мы неоднократно выходили в федеральный центр с просьбой о выделении средств. Со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна"

– Мурат Кумпилов

Вокруг бассейна в столице Адыгеи проложат дорожки и высадят клумбы, установят фонари и скульптуры, будут обновлены лестничные спуски и построен амфитеатр.