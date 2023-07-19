Экокурорт "Лагонаки" в Адыгее начнется с "Верхней деревни"

Опубликовано: 16:31, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам строительства и развития всесезонного горного экологического курорта "Лагонаки", который уже к 2025 году примет первых туристов.

В Адыгее прошло совещание по строительству первой очереди развития территории "Верхняя деревня" на строящемся в республике всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", которое провел глава региона Мурат Кумпилов.

"Верхняя деревня" будет частью курорта, но она разместится вне горнолыжной зоны. Земельные участки для нее уже отобраны, на них будут построены четыре гостиничных комплекса на 690 номеров разной звездности. Они будут созданы на основе общей концепции, главной особенностью которой станут лаконичность и комфорт: их возведут из природных материалов и у них будет сдержанная цветовая гамма Из окон комплексов будут открываться живописные виды на величественный горный ландшафт, рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и финансам НАО "Красная поляна" Алексей Плахтеев, передает портал Юга.ру.

"Курорт "Лагонаки"… будет визитной карточкой нашего региона. Мы стремимся получить красивый, эстетичный и комфортный курорт в едином стиле с высоким уровнем предоставления услуг. Поэтому необходимо совместно с инвесторами грамотно отработать все вопросы - от инфраструктуры до архитектурных решений. При подготовке визуализации важно внимательно проработать стилевые особенности, архитектуру, цветовую гамму, национальные компоненты, придерживаться главной концепции - экологической составляющей курорта"

- Мурат Кумпилов

Одними гостиницами "Верхняя деревня" не ограничится – в ее инфраструктуру органично будут встроены общественно-деловая, развлекательная и детская зоны, спа-центр, пункты проката, автостоянки, административные и хозяйственные объекты, и, конечно, будет проведено масштабное озеленение.

Гостиничные комплексы заработают параллельно с горнолыжными трассами в 2025-2026 годах: для катания на курорте будет построено 25 км горнолыжных трасс и шесть канатных дорог, которые будут постоянно развиваться и достраиваться.