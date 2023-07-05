Когда достроят экокурорт «Лагонаки»?

Строительство экокурорта «Лагонаки» в Адыгее идет в соответствии с графиком. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского правительства.
«Построить обеспечивающую инфраструктуру к будущему экокурорту помогает новый отраслевой национальный проект. А с 2022 года Минстрой России оказывает поддержку, в том числе по подключению к сетям электроснабжения: реализуется механизм возмещения затрат инвестору на технологическое присоединение к сетям электроснабжения»
– пресс-служба
В частности, там рассказали о том, что к новому туристическому проекту будет восстановлен участок автомобильной дороги Даховская – плато Лагонаки.
Кроме того, в планах – возведение подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередачи.