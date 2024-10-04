Вестник Кавказа

На "Архызе" презентовали уникальную канатку "Орбита"

На "Архызе" презентовали уникальную канатку "Орбита"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабинки с прозрачными полом стали новой отличительной особенностью курорта "Архыз" – ими оборудована новейшая канатная дорога, поднимающая туристок к Пику Динника и озерному "Голубому ожерелью".

Как рассказали представители карачаево-черкесского курорта "Архыз", сегодня была запущена в эксплуатацию уникальную канатная дорога "Орбита" – в ее кабинках прозрачный пол. Речь идет о канатке, поднимающей пассажиров по южному склону курорта на более 3 тыс км до вершин Абишира-Ахуба.

Как уточняет ТАСС, пока что из всех кабинок на этой канатке только у двух пол прозрачный. Ее длина – почти 2,4 км, в час она способна поднимать на вершину до 1200 туристов. Также канатка имеет чрезвычайно длинный пролет между двумя опорами – 0,78 км.

С конечной точки подъема туристам открывается доступ к перевалу Федосеева и горным озерам, известным как "Голубое ожерелье". Также оттуда по экотропе можно проследовать к Пику Динника.

По данным представителей "Архыза", эта канатная дорога будет работать до 10 ноября, затем закроется на всю зиму и вновь будет включена только в весенний сезон.

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