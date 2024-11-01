Вестник Кавказа

Горнолыжный сезон в «Архызе» запустят 15 ноября

Горнолыжный сезон в «Архызе» запустят 15 ноября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Раньше всех курортов СКФО «Архыз» в КЧР начнет горнолыжный сезон в 2024 году. Его старт - 15 ноября. Это стало возможно за счет низкой температуре воздуха и толстому снегу.

Горнолыжный сезон в «Архызе» в Карачаево-Черкесии стартует 15 ноября. Это на 1,5 месяца раньше привычного, рассказали представители курорта.

«В этом году "Архыз" первым в СКФО и ЮФО откроет горнолыжный сезон. Официальное открытие трассы северного склона на высоте 2,5 тыс. м для зимнего катания состоится 15 ноября. Первый снег на курорте выпал в октябре. Благодаря устойчивой минусовой температуре и идеальной высоте снежного покрова она полностью готова к приезду гостей»

- пресс-служба «Архыза»

Сезон 2024-2025 станет самым продолжительным за всю историю «Архыза», как считает гендиректор курорта Роман Киранчук. Чаще всего он длится с начала зимы до середины весны, а в этот раз начнется в ноябре, а закончится в мае.

Он также отметил, что «Архыз» может принять рекордное число туристов.

«В этом году в ноябре мы ожидаем рекордное число гостей - порядка 40 тыс., что почти вдвое больше турпотока 2023 года - тогда в ноябре количество туристов составило 26 тыс. гостей»

- Роман Киранчук

Помимо этого, курорт подготовил программу лояльности, куда будут входить более 10 сервисов., включая школу инструкторов, полеты на воздушном шаре и многое другое.

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