Вестник Кавказа

На курорте "Архыз" построят шесть канатных дорог

На курорте "Архыз" построят шесть канатных дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К 2028 на курорте "Архыз" откроются шесть канатных дорог. Работы по их сооружению начнутся в следующем году.

На популярном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии появится новая горнолыжная инфраструктура. 

Трассы будут размещены на южном склоне, они должны соединить четыре поселения курорта. Работы по проектированию закончены, в 2025 ожидается начало работ, когда на курорт будут доставлены канатки. 

Новые подъемники должны принять любителей горнолыжного спорта в 2028 года, передает ТАСС. 

Напомним, что курорт "Архыз" начал работу в 2013 году. За все время комплекс посетили 4 млн человек.

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