На курорте "Архыз" построят шесть канатных дорог

К 2028 на курорте "Архыз" откроются шесть канатных дорог. Работы по их сооружению начнутся в следующем году.
На популярном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии появится новая горнолыжная инфраструктура.
Трассы будут размещены на южном склоне, они должны соединить четыре поселения курорта. Работы по проектированию закончены, в 2025 ожидается начало работ, когда на курорт будут доставлены канатки.
Новые подъемники должны принять любителей горнолыжного спорта в 2028 года, передает ТАСС.
Напомним, что курорт "Архыз" начал работу в 2013 году. За все время комплекс посетили 4 млн человек.