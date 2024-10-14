На курорте "Архыз" построят шесть канатных дорог

К 2028 на курорте "Архыз" откроются шесть канатных дорог. Работы по их сооружению начнутся в следующем году.

На популярном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии появится новая горнолыжная инфраструктура.

Трассы будут размещены на южном склоне, они должны соединить четыре поселения курорта. Работы по проектированию закончены, в 2025 ожидается начало работ, когда на курорт будут доставлены канатки.

Новые подъемники должны принять любителей горнолыжного спорта в 2028 года, передает ТАСС.

Напомним, что курорт "Архыз" начал работу в 2013 году. За все время комплекс посетили 4 млн человек.