Вестник Кавказа

Отели КЧР оказались одними из самых дорогих на Новый год 2025

Новогоднее украшение на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-Черкесия вошла в список российских регионов, где проживание в отелях на Новый год обойдется дороже всего. Еще один регион СКФО, напротив, попал в число самых бюджетных вариантов.

Карачаево-черкесские гостиницы оказались в числе самых недешевых на приближающиеся новогодние праздники, рассказали в РСТ. 

Среднюю суточную стоимость проживания оценила онлайн-платформа TravelLine, при этом учитывались данные с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года.

Самым дорогим оказался новогодний отдых на Алтае – там за ночь в гостинице придет отдать в среднем 28 тыс рублей. Второе место заняла Ленинградская область, где нужно будет заплатить 23,8 тыс рублей. Замыкает первую тройку Подмосковье, где номер на сутки будет стоить порядка 23,1 тыс рублей. На четвертой позиции разместилась Карачаево-Черкесия: там прожить день в гостинице можно за 21,5 тыс рублей.

Самый доступный отдых на Новый год 2025, не считая Курской области, в Дагестане – 4,9 тыс за ночь. За северокавказской республикой следует Коми (5,1 тыс) и ЯНАО (5,3 тыс). 

Напомним, новогодние праздники в России в этом году будут проходить 11 дней. Они начнутся в воскресенье 29 декабря и завершатся в среду 8 января.

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