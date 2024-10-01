Вестник Кавказа

Туристы уже бронируют Новый год в Карачаево-Черкесии

Снегопад в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 регионов по ранним бронированиям на новогодние праздники. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс путешествия».

Карачаево-Черкесия, вместе с Мурманской и Иркутской областями, оказалась среди трех лидеров по ранним бронированиям.

«Внутри страны раньше всего в этом году начали бронировать отели на Новый год в следующие регионы: Мурманская область – в среднем за 170 дней до Нового года, Иркутская область — в среднем за 159 дней до праздников, Карачаево-Черкесская Республика – в среднем за 157 дней»

– сервис «Яндекс путешествия»

Почему Карачаево-Черкесия привлекает туристов?

Карачаево-Черкесия – это уникальный регион, который сочетает в природные красоты, богатую культуру и разнообразные возможности для активного отдыха.  Также ежегодно он привлекает все больше туристов благодаря своим горным курортам, экскурсиям и культурным мероприятиям.

Одной из главных причин, по которой Карачаево-Черкесия выделяется на фоне других регионов, является ее природа. В этом регионе расположены знаменитые горные курорты, такие как Архыз и Домбай, которые предлагают качественные условия для горнолыжного спорта.

Не только горные лыжи привлекают сюда туристов. Регион славится живописными пейзажами, которые идеально подходят для таких видов активного отдыха, как треккинг и парапланеризм.

Карачаево-Черкесия — это не только лыжи и горы, но и культура. Регион славится своим историческим  наследием. Местные праздники, гастрономия и ремесла делают это место уникальным. Совершая поездки по региону, туристы могут познакомиться с местными обычаями, попробовать обязательно колоритные блюда и даже поучаствовать в народных праздниках.

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