Назван лучший горнолыжный курорт Северного Кавказа

Огласили результаты премии «Горы Кавказа», определившей лучший горнолыжный курорт в СКФО: победителем стал «Архыз» в КЧР. Годом ранее его признали лучшим горнолыжным курортом России.

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии признан лучшим горнолыжным курортом на Северном Кавказе по итогам голосования на премии «Горы Кавказа», рассказал глава республики Рашид Темрезов.

«Победу наш всесезонный курорт одержал путем всероссийского народного онлайн-голосования. Престижную горнолыжную награду мы получаем уже не первый раз. Наш "Архыз" три года подряд становится призером национальной премии. А в прошлом году завоевал титул "Лучшего горнолыжного курорта России»

- Рашид Темрезов

Популярность «Архыза» постоянно растет, отметил глава КЧР. С начала 2024 года он принял почти 1 млн туристов со всей России.

Напомним, что сегодня на курорте «Архыз» стартовал горнолыжный курорт. Он открылся первым среди всех курортов СКФО. Предполагается, что катание на лыжах и сноубордах продлится до мая и станет самым длинным за всю историю «Архыза».