Вестник Кавказа

Курорт «Архыз» превратится в лечебный комплекс

Курорт «Архыз» превратится в лечебный комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько медцентров и санаториев организуют в «Архызе». Это значительно разовьет оздоровительную функцию курорта.

На территории «Архыза» в Карачаево-Черкесии построят несколько медицинских центров и санаториев, что сделает из курорта крупный лечебный комплекс, рассказал гендиректор «Архыза» Роман Киранчук.

«Мы получили несколько заявок от резидентов на возможность подписания резидентского соглашения по созданию профильных санаториев, медицинских центров с оказанием более широкого спектра услуг по медицине»

- Роман Киранчук

Также на курорте прибавится гостиничных номеров: сейчас их 2,6 тыс.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов призвал бизнесменов улучшать «Архыз». Предложение о том, что можно добавить на курорт, поступило от местной жительницы во время прямой линии Темрезова с населением накануне.

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