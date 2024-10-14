Курорт «Архыз» превратится в лечебный комплекс

Несколько медцентров и санаториев организуют в «Архызе». Это значительно разовьет оздоровительную функцию курорта.

На территории «Архыза» в Карачаево-Черкесии построят несколько медицинских центров и санаториев, что сделает из курорта крупный лечебный комплекс, рассказал гендиректор «Архыза» Роман Киранчук.

«Мы получили несколько заявок от резидентов на возможность подписания резидентского соглашения по созданию профильных санаториев, медицинских центров с оказанием более широкого спектра услуг по медицине»

- Роман Киранчук

Также на курорте прибавится гостиничных номеров: сейчас их 2,6 тыс.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов призвал бизнесменов улучшать «Архыз». Предложение о том, что можно добавить на курорт, поступило от местной жительницы во время прямой линии Темрезова с населением накануне.