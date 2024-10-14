Курорт Архыз должен стать лучше

У Карачаево-Черкесии множество перспектив дальнейшего развития, и одно из важнейших направлений здесь – совершенствование индустрии гостеприимства, это позволит подключиться к ней и местных жителей.

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов сегодня провел прямую линию, посвященную перспективам развития региона, в ходе которой призвал бизнесменов повысить качество услуг на курорте Архыз, сообщила пресс-служба руководителя региона.

На прямую линию с главой региона обратилась жительница одноименного курортного поселка, которая предложила свое видение развития курорта: она посоветовала создать на нем организованные пункты проката лошадей, квадроциклов, горнолыжного оборудования и многого другого, и Рашид Темрезов поддержал эту идею, передает "АиФ-Ставрополье".

"Мы должны показать, что Карачаево-Черкесия многонациональная республика, которая всегда ждет своих гостей с улыбкой и с любовью. Считаю, что если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, мы должны вести работу на высоком уровне, и это касается каждого жителя нашей республики, который эти услуги предоставляет"

- Рашид Темрезов

Развитие курорта позволит местным жителям подключиться к важному и нужному делу, а бизнесменам сейчас важно организовать качественный сервис в обслуживании туристов, порядок в сфере туризма должны контролировать надзорные и правоохранительные органы, добавил глава региона.