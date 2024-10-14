Вестник Кавказа

Курорт Архыз должен стать лучше

Курорт Архыз должен стать лучше
© Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
У Карачаево-Черкесии множество перспектив дальнейшего развития, и одно из важнейших направлений здесь – совершенствование индустрии гостеприимства, это позволит подключиться к ней и местных жителей.

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов сегодня провел прямую линию, посвященную перспективам развития региона, в ходе которой призвал бизнесменов повысить качество услуг на курорте Архыз, сообщила пресс-служба руководителя региона.

На прямую линию с главой региона обратилась жительница одноименного курортного поселка, которая предложила свое видение развития курорта: она посоветовала создать на нем организованные пункты проката лошадей, квадроциклов, горнолыжного оборудования и многого другого, и Рашид Темрезов поддержал эту идею, передает "АиФ-Ставрополье".

"Мы должны показать, что Карачаево-Черкесия многонациональная республика, которая всегда ждет своих гостей с улыбкой и с любовью. Считаю, что если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, мы должны вести работу на высоком уровне, и это касается каждого жителя нашей республики, который эти услуги предоставляет"

- Рашид Темрезов

Развитие курорта позволит местным жителям подключиться к важному и нужному делу, а бизнесменам сейчас важно организовать качественный сервис в обслуживании туристов, порядок в сфере туризма должны контролировать надзорные и правоохранительные органы, добавил глава региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На курорте &quot;Архыз&quot; построят шесть канатных дорог

На курорте "Архыз" построят шесть канатных дорог

Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

Статуя зубра украсит центр Домбая

Статуя зубра украсит центр Домбая

Грузинские туристы приехали в Шушу

Грузинские туристы приехали в Шушу

Кисловодск получил рекордную сумму курортного сбора

Кисловодск получил рекордную сумму курортного сбора

Информационный центр для туристов появился в Ставрополе

Информационный центр для туристов появился в Ставрополе

В топ регионов России по росту турпотока вошли Дагестан и Чечня

В топ регионов России по росту турпотока вошли Дагестан и Чечня

Только один пляж в Абхазии был готов к купальному сезону 2024

Только один пляж в Абхазии был готов к купальному сезону 2024

Краснодарский край вошел в тройку самых популярных направлений для осеннего отдыха

Краснодарский край вошел в тройку самых популярных направлений для осеннего отдыха

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы