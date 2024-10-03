Вестник Кавказа

Фестиваль "Технотау" пройдет на курорте "Архыз"

Фестиваль "Технотау" пройдет на курорте "Архыз"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гости курорта "Архыз" смогут отметить Новый год на фестивале "Технотау". Мероприятие объединит музыку и спорт.

Туристы, которые посетят курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, смогут встретить 2025 год на фестивале "Технотау". Участников ждет обширная праздничная программа, сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук.

"Будут лазерные шоу, музыкальные мероприятия, автопати у партнеров до самого утра"

– Киранчук

Отметим, что в праздники будут функционировать 20 гостиниц и отелей, которые смогут принять 2650 человек. Еще 6 объектов готовятся к открытию в начале следующего года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Курорт «Архыз» превратится в лечебный комплекс

Курорт «Архыз» превратится в лечебный комплекс

Курорт Архыз должен стать лучше

Курорт Архыз должен стать лучше

На курорте &quot;Архыз&quot; построят шесть канатных дорог

На курорте "Архыз" построят шесть канатных дорог

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Россияне выбирают горнолыжные курорты Сочи

Россияне выбирают горнолыжные курорты Сочи

Первый в России стендап-отель появится в КЧР

Первый в России стендап-отель появится в КЧР

На Северном Кавказе откроют пять канатных дорог

На Северном Кавказе откроют пять канатных дорог

Почти 50 млрд рублей будет вложено в &quot;Архыз&quot; до 2030 года

Почти 50 млрд рублей будет вложено в "Архыз" до 2030 года

Россияне на 70% забронировали &quot;Архыз&quot; на Новый год

Россияне на 70% забронировали "Архыз" на Новый год

Когда построят первый аэропорт в Карачаево-Черкесии?

Когда построят первый аэропорт в Карачаево-Черкесии?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы