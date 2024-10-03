Фестиваль "Технотау" пройдет на курорте "Архыз"

Гости курорта "Архыз" смогут отметить Новый год на фестивале "Технотау". Мероприятие объединит музыку и спорт.
Туристы, которые посетят курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, смогут встретить 2025 год на фестивале "Технотау". Участников ждет обширная праздничная программа, сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук.
"Будут лазерные шоу, музыкальные мероприятия, автопати у партнеров до самого утра"
– Киранчук
Отметим, что в праздники будут функционировать 20 гостиниц и отелей, которые смогут принять 2650 человек. Еще 6 объектов готовятся к открытию в начале следующего года.