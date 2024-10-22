"Грузинская мечта" лидирует на выборах с 54,2% голосов

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" после подсчета данных с 99% избирательных участков на парламентских выборах, прошедших накануне, набирает 54,2%, добавив в свою копилку более 1% голосов избирателей.

Центризбирком Грузии обнародовал новые данные после подсчета голосов избирателей на прошедших накануне парламентских выборах с 3085 участков, то есть около 99%: правящая в стране в течение 12 лет "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2% - накануне по итогам обработки более чем 97% бюллетеней у нее было почти 53% голосов, оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, говорится в сообщении ЦИК Грузии.

За рубежом у правящей партии результаты значительно слабее - лишь 17,7%, свидетельствуют данные, подсчитанные с 52 из 67 участков: "Грузинская мечта" получает более 3,3 тыс голосов, то есть 17,73%, тогда за оппозицию свои голоса там отдали около 70% голосовавших, передает РИА Новости.

Проиграла выборы правящая партия и во всех округах Тбилиси - она набрала менее 50% в столичных округах Ваке, Сабуртало, Глдани, Самгори, Исани, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети, Надзаладзеви и Дидубе. Суммарно в Тбилиси правящая партия набирает 45,54%, а остальные партии - 45,8%, свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов со 100% участков в грузинской столице.

По итогам голосования в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, которых удалось преодолеть 5-процентный барьер – это "Единство - Национальное движение" (около 10%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,7%) и "За Грузию" (около 7,7%). В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.

Напомним, ранее неправительственные организации (НПО) Грузии на совместном брифинге заявили, что не признают официальные данные по результатам парламентских выборов, которые проходили накануне. До него об отказе признать выборы сообщили занявшие предварительно второе и третье места "Коалиция за перемены" (11,2%) и "Единство – Национальное движение" (9,83%).