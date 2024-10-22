Грузинские НПО не признали предварительные итоги выборов

Неправительственные организации Грузии присоединились к оппозиции и отказались признавать озвученные ранее сегодня предварительные результаты выборов в парламент.

НПО Грузии не признают официальные данные по результатам парламентских выборов, которые проходили сегодня.

Такое заявление было сделано представителями организаций на совместном брифинге.

Ранее об отказе признать выборы сообщили занявшие предварительно второе и третье места "Коалиция за перемены" (11,2%) и "Единство – Национальное движение" (9,83%).

Ситуацию прокомментировал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинаразе. Он констатировал, что оппозиция и НПО снова, уже в третий раз, совершают антиконституционные действия.

Напомним, "Мечта" по предварительным данным набрала почти 53% – это порядка 90 мандатов.