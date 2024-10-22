Вестник Кавказа

Оппозиция не признает итоги выборов в Грузии – протесты начнутся завтра

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционные партии отказываются признавать результаты парламентских выборов в Грузии. Соответствующие заявления уже опубликовали занявшие второе и третье места "Коалиция за перемены" и "Единство – Национальное движение".

Грузинская оппозиция спустя несколько часов после подведения ЦИК предварительных итогов выборов в парламент заявляет о своем несогласии с ними.

Информацию о том, что оппозиционеры готовят экстренное заявление, распространило TV Pirveli.

Вскоре официальные заявления последовали от "Коалиции за перемены" (11,2% после обработки 97% бюллетеней) и "Единство – Национальное движение" (9,83%).

В "Коалиции за перемены" выразили мнение, что "Грузинская мечта" украла выборы. Оппозиционеры обвинили правящую партию в конституционном перевороте и захвате власти.

В ЕНД подчеркнули, что настоящие результаты выборов видны в экзитполах, а не в данных ЦИК, так что реальную победу одержала настроенная на евроинтеграцию оппозиция, но "Мечта" украла ее.

Обе партии утверждают, что откажутся от мандатов.

"Коалиция перемен" также анонсирует бессрочный протест. Митинги она обещает начать проводить с завтрашнего дня.

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