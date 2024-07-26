Побережье в Ейске очистили от мусора Берега Азовского моря расчищают от мусора после курортного сезона. В Ейске с побережья было вывезено несколько грузовиков с мусором.

В Ейске берег Таганрогского залива избавили от мусора, скопившегося за летний сезон.

"После окончания курортного сезона многие места отдыха требуют внимания, и, к сожалению, не все из них выглядят достойно. Некоторые территории сильно захламлены… можно увидеть не только кучи бутылок, оберток и пакетов, но и крупногабаритный мусор"

– администрация города

На уборку вышли около 50 человек, в том числе сотрудники городской администрации. С побережья убрали бутылки, пластиковый мусор и другие отходы, также проведены работы по уборке сухостоя. Несколько большегрузов помогали очищать побережье.

Азовское море мелкое, потому быстро прогревается и подходит для отдыха семей с маленькими детьми. Сезон купания на Азовском море традиционно начинается раньше, чем на Черном.