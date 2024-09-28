Самолет упал на Ставрополье

Ан-2, на котором находилось от 5 до 9 человек, жестко сел сегодня в Предгорном округе Ставропольского края. Никто не погиб. Причины аварии устанавливаются.

Предгорный округ Ставропольского края стал сегодня местом авиационной аварии: недалеко от Ессентуков совершил жесткую посадку Ан-2.

По разным данным, на этом самолете летели от 5 до 9 человек. Из них двое были травмированы в результате аварии. По счастью, никто не погиб.

Руководитель Предгорного округа Николай Бондаренко в своих соцсетях рассказал, что причиной жесткой посадки самолета стала внезапная потеря мощности.

В СКР, в свою очередь, пока затрудняются назвать точную причину аварии. Известно, что у Ан-2 перед жесткой посадкой каким-то образом оказалась деформирована передняя часть.