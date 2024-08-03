Вертолет с российскими пилотами упал в Пакистане

На территории Пакистана потерпел крушение из-за технических неисправностей вертолет. В нем находились российские пилоты.

В северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва в субботу упал вертолет Ми-8, в экипаж входили российские пилоты, передает издание Geo News.

"Зафрахтованный вертолет, принадлежавший пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения"

– заявление компании

Всего на борту в момент аварии находились 14 человек, трое из них - граждане России, двое пилотов и один член экипажа. Сообщается о гибели шести человек при падении воздушного судна, пострадали восемь - они госпитализированы. Погибли ли россияне, или доставлены в больницу, не сообщается.

Вертолет выполнял аварийную посадку, при этом хвостовой винт ударился о землю, Ми-8 потерял управление.