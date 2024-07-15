Вестник Кавказа

Несколько россиян пострадали при крушении вертолета в Турции

Несколько россиян пострадали при крушении вертолета в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экипаж упавшего в Турции вертолета наполовину состоял из российских граждан. Он участвовал в ликвидации лесного пожара.

В потерпевшем крушение вертолете в Турции находились трое российских граждан. Об этом поведали в генеральном управлении лесного хозяйства республики.

"Вертолет типа Ми-8 <...> потерпел крушение по неизвестной причине во время набора воды из озера Гекдере около 16:20. Пятеро членов экипажа, включая троих граждан России, получили травмы"

– пресс-служба ведомства

Упавший вертолет участвовал в тушении пожара, охватившего лесной массив в юго-восточной части страны. В результате происшествия вертолет затонул, но всем членам экипажа удалось спастись.

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