Несколько россиян пострадали при крушении вертолета в Турции

Экипаж упавшего в Турции вертолета наполовину состоял из российских граждан. Он участвовал в ликвидации лесного пожара.
В потерпевшем крушение вертолете в Турции находились трое российских граждан. Об этом поведали в генеральном управлении лесного хозяйства республики.
"Вертолет типа Ми-8 <...> потерпел крушение по неизвестной причине во время набора воды из озера Гекдере около 16:20. Пятеро членов экипажа, включая троих граждан России, получили травмы"
– пресс-служба ведомства
Упавший вертолет участвовал в тушении пожара, охватившего лесной массив в юго-восточной части страны. В результате происшествия вертолет затонул, но всем членам экипажа удалось спастись.