Вестник Кавказа

В Турции 17 туристов пострадали при пожаре на морском судне

Фетхие
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Накануне у берегов Мармариса сгорело и затонуло туристическое судно. На борту находилось свыше 100 человек, пострадали 17.

В пожаре на туристической яхте в Турции, произошедшем накануне, пострадали 17 человек, информирует Управление мореходства при минтрансе страны.

"Из-за пожара на туристическом судне Eagles были эвакуированы 96 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали 17 человек: 14 получили легкие ранения, трое в тяжелом состоянии"

– управление

Судно загорелось около 16.00, вскоре оно все было объято огнем и затонуло. Находившиеся на борту, спасаясь, прыгали в воду, на помощь подоспели стоящие рядом яхты и катера, береговая охрана. Информации о том, туристы из каких стран пострадали в пожаре, нет. Инцидент произошел у берегов Мармариса.

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